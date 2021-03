Masken-Deals bringen deutsche Politik unter Druck

Am Sonntag steht in Deutschland ein Großwahltag mit zwei Landtagswahlen sowie einer Kommunalwahl an. Das derzeitige Hauptthema in der Bundesrepublik ist jedoch ein Korruptionsvorwurf rund um zwei CDU- bzw. CSU-Politiker - diese stehen unter Verdacht, sich im Zuge der Beschaffung von Schutzmasken bereichert zu haben.