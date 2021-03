Neuer Stoff geliefert, neuer Streit ist garantiert

„Sittenbild“ soll sich ergeben

Also dürfen sie auch dort ohne Ausschluss der Öffentlichkeit thematisiert werden. Und die Parlamentarier müssen sie auch nicht in abhörsicheren Räumen besprechen. Ob Erhellendes darin steckt? Ein „Sittenbild“, so hört man, dürfte sich in jedem Fall ergeben. Möglicherweise auch gehaltvoller Stoff für den Ausschuss, der diese Woche weitergeht.