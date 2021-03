18. Saisontor! Billa trifft auch gegen Frankfurt

Nicole Billa ist in der deutschen Frauen-Fußball-Bundesliga weiter in Torlaune. Die seit Freitag 25-jährige ÖFB-Teamstürmerin erzielte am Sonntag beim 2:0-Erfolg von 1899 Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt in der 26. Minute bereits ihren 18. Saisontreffer.