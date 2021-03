Ofner verpasst Hattrick auf Challenger-Ebene

Der letzte Titel von Sebastian Ofner datiert aus dem Jahr 2019, als der St. Mareiner im mexikanischen Puerto Vallarta triumphierte. Seinen Premierentitel gab‘s in Kasachstan im Jahr 2018 in Astana. Der Hattrick blieb dem heute 24-Jährigen ebendort in Kasachstan verwehrt. Der ungesetzte Steirer musste sich im Finale des mit 156.000 Dollar dotierten Hartplatz-Turniers dem 20-jährigen Tschechen Tomas Machac nach einem Kampf über 2:20 Stunden geschlagen geben. Trostpreis: Ofner verlässt die Hauptstadt Kasachstans mit 75 ATP-Punkten und 12.720 Euro Preisgeld.