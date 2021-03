Goldberger-Kolumne: Eine reine Nervenschlacht

An so ein Teamspringen, vor allem bei einer Weltmeisterschaft, kann ich mich nicht erinnern. Es war super zum Anschauen, weil es bis zum letzten Springer extrem spannend war. Das war ein ganz genialer Abschluss für die Skispringer, eine reine Nervenschlacht! - So kommentiert Österreichs Skisprung-Legende Andreas Goldberger den gestrigen Krimi im Teamwettbewerb in seiner Kolumne.