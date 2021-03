Corona-Heldinnen in der Geschlechter-Falle

Frauen finden schwerer wieder einen Job

Vom krisenbedingten Verlust des Arbeitsplatzes waren europaweit und in Österreich Männer und Frauen in etwa gleich stark betroffen. Allerdings fiel es Frauen deutlich schwerer, wieder in die Beschäftigung zurückzukehren. Im Gegensatz zu anderen Wirtschaftskrisen waren bzw. sind in der Pandemie viele Sektoren betroffen, in denen verstärkt Frauen arbeiten, wie der Tourismus, der Handel oder körpernahe Dienstleister. Männerdominierte Branchen wie die Industrie, der Bau oder der Verkehr liefen auch 2020 weitgehend ohne behördliche Einschränkungen weiter. Im Februar 2021 waren 186.740 Frauen arbeitslos – ein Plus von 40 Prozent (Männer: plus 24,6 Prozent).