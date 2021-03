Offene Worte von Thiem: „Das hinterließ Spuren!“

Thiem, der den Rechtsstreit mit seinem langjährigen Coach Günter Bresnik beigelegt hat, holte sich in der Akademie in Traiskirchen wieder Selbstvertrauen. „Zwei Wüsten-Abenteuer in den Vereinigten Arabischen Emiraten stehen auf dem Programm!“ Zuerst in Doha, danach geht’s in Dubai weiter.