Schlägerei vor der Kassa wegen Mindestabstand

In einem Supermarkt im Salzburger Stadtteil Itzling flogen am Freitag zur Mittagszeit die Fäuste. Zwei Männer (71, 53) gerieten sich wegen des Mindestabstandes im Kassenbereich in die Haare. Der zuerst verbale Streit artete in Gewalt aus. Die Polizei musste schlichten.