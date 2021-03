Ungarn-Klub zieht Spielerfrauen zur Verantwortung

„Jetzt kommt das gute Wetter, wir wollen nicht, dass die Frauen mit ihren Kindern und Hunden in der Stadt unterwegs sind und dort Spaß haben. Stattdessen hätten wir gerne, dass sie ihre Männer zu Hause schlafen lassen, nicht im gleichen Zimmer mit dem Kleinkind und nicht erwarten , dass der Mann in der Nacht zum Kind aufsteht. Ja, das kam mehrere Male vor. Ich wollte die Paare dazu bewegen, ich denke dabei vor allem an die Legionäre, dass sie daran denken, wenn sie in Ungarn bleiben wollen unter solch guten Verhältnissen, dann müssen sie auch etwas dafür tun. Sie müssen ihre Männer in die bestmögliche Form bringen. Zum Fachlichen: Sie sollen den Spielern vor und nach den Spielen und Trainings Zeit zur Erholung geben und sie nicht mit Hausarbeiten belästigen. Die Nachtruhe ist sehr wichtig“, rundete der mächtige Mann von Kisvarda FC das Interview ab.