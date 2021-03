Klopp und Guardiola gegen Südamerikas Verband

Auch mehrere Verantwortliche der deutschen Bundesliga, in der der überwiegende Großteil der ÖFB-Teamspieler engagiert ist, hatten angedeutet, sich mit den Behörden über die Lage austauschen zu wollen und erst dann über die Freigabe von Nationalspielern zu entscheiden. Österreich tritt zum Auftakt der WM-Quali am 25. März in Glasgow gegen Schottland an. Danach sind in Wien zwei Heimspiele gegen Färöer (28. März) und Dänemark (31. März) angesetzt.