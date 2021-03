Israel: Erstes Konzert in Tel Aviv für Geimpfte

Dank der Massenimpfungen gegen das neuartige Coronavirus hat in Israel ein Konzert mit Hunderten Zuschauern stattgefunden. Rund 500 gegen das Coronavirus geimpfte Menschen mit Masken kamen am Freitag in Tel Aviv in einem Stadion zusammen, das Platz für bis zu 30.000 Zuschauer bietet. Sie durften sich ein Konzert des israelischen Popsängers Ivri Lider anhören.