Warum den Frauentag abschaffen, Frau Schwarzer?

… haben Sie viele Kämpfe geführt: gegen das Abtreibungsverbot, gegen Pornografie, den politischen Islam, um nur einige zu nennen. Welcher war Ihr wichtigster?

Sie haben schon drei der wichtigsten genannt. Beim Abtreibungsverbot und der Pornografie geht es ja um die Schlacht um den Körper der Frauen. Die hat sich mit dem Schönheits- und Schlankheitsterror eher verschärft. Und was den radikalen Islam angeht: Der will denkende Menschen auf die Knie zwingen. Die aufgeklärten Muslime allen voran. Und die Frauen werden zwangsverschleiert, also entindividualisiert und unsichtbar gemacht. Dieser Islamismus ist natürlich eine große Gefahr für uns alle. Ganz wie die fundamentalistischen Christen. In Amerika hatten die Evangelikalen, für die Gott die Welt in sieben Tagen erschuf, zu 80 Prozent Trump gewählt. Wir sehen, wohin das führt.