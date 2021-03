Achensee: Schon wieder jemand im „Schlam(m)assel“

Nur zwölf Tage nachdem eine 67-Jährige in Eben am Achensee aus dem Schlamm geborgen werden musste, rückten Feuerwehr und Polizei am Donnerstag wieder zu besagtem Flussufer aus. Zwei Jugendliche hatten in dem Gebiet eine Abkürzung nutzen wollen, als eine der beiden plötzlich bis zu den Oberschenkeln im Matsch versank.