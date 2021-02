Oma (67) steckte bis zu den Hüften im Schlamm fest

Kurioser Rettungseinsatz am Samstag in Eben am Achensee! Eine Tirolerin (67), die mit ihren Enkelkindern (vier und acht Jahre alt) in der Buchau spazieren ging, sank plötzlich bis zu den Hüften im Schlamm ein. Mehrere Versuche der Oma, sich selbst zu befreien, scheiterten. Es wurde ein schmutziger Einsatz für Feuerwehr und Rettung ...