Tschechen bekommen für Quarantäne jetzt Prämie

In Tschechien wird nun eine Bonuszahlung für all jene Bürger eingeführt, die sich in behördlich angeordnete Quarantäne befinden. Wer sich in Selbstisolation befindet, bekommt als Zuschuss bis zu 14 Euro pro Tag. Damit will unser nördliche Nachbar Infizierte motivieren, ihre Risikokontakte anzugeben.