„Habe noch nie einen Führerschein gehabt“

Polizisten in Bischofshofen ertappten am Donnerstag eine Pkw-Lenkerin ohne Fahrerlaubnis. In Grödig wurde einem alkoholisierten Autofahrer der Führerschein abgenommen. Bei Schwerverkehrskontrollen der Kuchler Autobahnpolizei waren neun Lkw-Lenker ohne die erforderlichen Dokumente unterwegs.