Bulgare (20) mit gestohlenem BMW in Suben erwischt

Ein 20-jähriger Bulgare wurde am 4. März 2021 um 4 Uhr auf der Innkreisautobahn beim Grenzübergang Suben von Polizisten der Polizeiinspektion Tumeltsham bei der Einreise nach Österreich kontrolliert. Dabei ergab eine fahndungsmäßige Abfrage seines BMW, dass dieser am 3. März 2021 in Holland gestohlen worden war.