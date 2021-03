Caritas zeigt auf: So leiden Kinder in der Krise

Wenn die Angst jede Freundschaft vereitelt

Auch in den drei Tiroler Caritas-Kindergärten beobachten die Pädagogen an den Jüngsten Veränderungen, die sie alarmieren. „Wir ermutigen die Eltern, die Kinder zu uns zu bringen. Denn wir merken, dass sich Mädchen und Buben durch Isolation noch mehr zurückziehen“, erläutert Bereichsleiter Remo Todeschini. Dann erzählt er von einer Fünfjährigen, die nach fast einem Jahr daheim wieder in den Kindergarten kam: „Das Mädchen will die Maske nicht mehr abnehmen und scheut sich, mit anderen Kindern zu spielen.“