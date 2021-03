Siebeneinhalb Jahre Haft wegen Vergewaltigung

Seit dem 18. Juli kann das Opfer nicht mehr gut sehen – es sind die Folgen der Gewalttat. An jenem Abend hatten sich die beiden in einem Lokal kennengelernt. „Der Angeklagte hat die Frau dann bis in ihre Wohnung verfolgt und hat ihr dort massive Verletzungen zugefügt“, führt Staatsanwalt Andreas Allex aus. Etliche Schläge ins Gesicht verpasste der groß gewachsene Mann der zierlichen Frau. Als sie am Boden lag, machte er weiter: mit Tritten und weiteren Schlägen. Seither hat die Frau um 25 Prozent weniger Sehkraft. Zudem soll der frühere Maschinenführer sie – trotz blutüberströmten Gesicht – vergewaltigt und sechs Stunden lang in ihrer eigenen Wohnung eingesperrt haben.