Öffnungen: Wirte legen Alternativvorschläge vor

Gelten Wohnzimmertests bald auch als Eintrittstests für Gastro?

Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) kündigte am Mittwochabend bei oe24.TV an, dass die in den Apotheken gratis erhältlichen Wohnzimmertests auch als Eintrittstests für die Gastronomie gültig sein werden. Sie merkte aber ebenfalls an, dass dies nur bei Kontrolle durch eine unabhängige Person möglich sein wird: „Wir haben uns mit dem Gesundheitsministerium darauf verständigt, dass es die rechtlichen Voraussetzungen zur Verfügung stellt, dass ein Reintesten mit den Wohnzimmertests in der Gastronomie möglich sein wird. Es wird aber eine zweite Person brauchen, die das validiert, dass es die Abstrichabnahme gegeben hat.“