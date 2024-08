Zwei Frauen (22) sexuell belästigt und verfolgt

Am Plansee wurden am Freitag zwei Frauen (beide 22) sexuell belästigt. Sie wollten zwischen 18.30 und 19 Uhr im Gemeindegebiet von Breitenwang mit ihren Stand-Up-Paddle-Borads den Plansee überqueren. Was dann passierte, werden sie wohl ihr Leben lang nicht mehr vergessen: Ein nackter Mann, ebenfalls auf einem Stand-Up-Paddle-Board, näherte sich ihnen. In der Hand hielt er seine Erektion. Er forderte die beiden Frauen auf, ihn beim Masturbieren zu beobachten.