6 von 10 Österreichern für Test vor Lokalbesuch

Die Österreicher vermissen ihr Stammbeisl offenbar schon sehr und würden dafür auch einige Restriktionen in Kauf nehmen: Sechs von zehn Befragten gaben in einer Umfrage an, sie würden für den Besuch eines Wirtshauses einen Corona-Test machen. 90 Prozent erklärten, dass sie sich dafür auch Maßnahmen wie Handdesinfektion, die Einhaltung von Abständen und die Beschränkung der Ausschank im Freien auf sich nehmen würden. Unmittelbar bevor die Regierung über weitere Öffnungsschritte entscheidet, sprach sich knapp über die Hälfte der Befragten für die Öffnung der Gastronomie Mitte März aus.