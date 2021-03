AMS erhält heuer 60,5 Mio. € für Frauenförderung

Im Vorjahr hatte das AMS rund 55 Millionen Euro für Frauenförderung zur Verfügung, 2016 waren es 38 Millionen Euro. Der Grund dafür, dass die Regierung heuer so viel Geld in die Hand nehme, sei der Corona-Krise geschuldet: Es sei ein Fakt, dass Frauen von der Pandemie am Arbeitsmarkt stärker betroffen seien, da sie vermehrt in Branchen wie Gastronomie oder Beherbergung arbeiten würden, stellte Kocher klar.