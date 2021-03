Schweres Erdbeben erschüttert Griechenland

Ein starkes Erdbeben hat am Mittwoch den gesamten Norden Griechenlands erschüttert. Der Fernsehsender ERT berichtete, dass umgehend Tausende Einwohner auf die Straßen strömten, um sich in Sicherheit zu bringen. Das Beben hat nach Angaben des Geodynamischen Instituts von Athen eine Stärke von 6. Das Zentrum des Bebens lag etwa zehn Kilometer unter der Erdoberfläche in der Region der Kleinstadt Tyrnavos. Der Erdstoß war auf dem gesamten Festland Griechenlands zu spüren.