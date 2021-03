Leidenschaft für Motorsägen

Von nur 140 „Sally Saw“ hängt eine in Seyfrieds

Aber auch andere seltene Exponate findet man in Seilers Garage: „Von der Sally Saw aus dem amerikanischen Boston mit Baujahr 1940 wurden nur 140 Stück gebaut. Sie wurde mit einem Kreissägeblatt ausgestattet, was sie natürlich in der Anwendung sehr einschränkt“, weiß der Fachmann. An den einzig namhaften Motorsägenhersteller Österreichs erinnert eine Wand mit vier Exponaten der Firma Prinz Kettensägen. Auch die erste Einmann-Motorsäge „IEL Beaver“, mit Baujahr 1946 findet man in der Sammlung im Bezirk Gmünd, wo natürlich Stihl- und Husqvarna-Motorsägen nicht fehlen. Die Technikbegeisterung des Waldviertlers geht sogar so weit, dass er sich für den Wettkampf eine eigene „Hot Saw“ aus einem 65 PS-starken Rennkart-Motor gebaut hat.