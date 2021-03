Leipzigs Sabitzer fällt wohl für DFB-Pokalhit aus

„Wir entscheiden das am Mittwochmorgen. Das sieht aber eher ambitioniert aus“, sagte Nagelsmann, dessen Klub im Cup zum bereits fünften Mal seit 2011 auf die Wolfsburger trifft. Dreimal gewann RB, einmal der VfL. „Das ist schon kurios“, befand Nagelsmann. In der vergangenen Saison gewann Leipzig in der 2. Runde 6:1 in Wolfsburg. Im jüngsten Bundesliga-Duell trennten sich beide Mannschaften ebenfalls beim VfL 2:2.