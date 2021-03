Verdächtiger nach tödlichem Messerstich enthaftet

Festnahme in Wien

Am Sonntag kam es dann zu den ersten Festnahmen: Zuerst stellte sich ein Jugendlicher (15) als mutmaßlicher Täter. Dann wurde der 18-Jährige gefasst. Er soll das Opfer in der Nacht begleitet haben, bevor es zur tödlichen Attacke kam. Aufgrund der Einvernahmen der beiden Verdächtigen wurde Sonntagnacht in Wien ein amtsbekannter Tschetschene (16) festgenommen, der vom Tatort geflohen war. Er soll das spätere Opfer und den 18-Jährigen zu einem Überfall angestiftet haben.