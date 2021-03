19-Jähriger in Graz getötet: Dritte Festnahme

Wie berichtet, fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Freund in der Nacht auf Samstag per Taxi zur Wagner-Jauregg-Straße in Graz. Dort stiegen sie aus und gingen in einen Hinterhof, das Taxi sollte warten. Als die beiden zurückkamen, blutete der 19-Jährige stark. Er hatte einen Bauchstich erlitten und wurde ins Spital gebracht. Dort erlag er wenig später seinen schweren Verletzungen.