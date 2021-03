Langes Warten auf Impfung

Was Biontech/Pfizer & Co angeht, handelt es sich um neue Impfstoffe. Die Angst vor einem allergischen Schock sei somit höher, wenngleich die Wahrscheinlichkeit äußerst gering ist. „Es wäre wie ein Lotto-Sechser hoch zehn“, meint Spiegel. Dennoch gibt es in der Dornbirner Impfstraße zwei, in Nenzing einen Notarztplatz. Bisher kam es laut Spiegel aber nur zu „normalen Reaktionen“ wie etwa einem geschwollenem Arm, Fieber, Unwohlsein, Durchfall.