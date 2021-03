Helena Zengel geht bei Golden Globes leer aus

Ein kleiner Trost: Die Berlinerin war an diesem Tag „Enterpress News Agentur“ zufolge auf dem Titel der Los Angeles Times verewigt. Mit einer ganzseitigen Anzeige für ihren Film. Was sie nicht sehen konnte und was sie vermutlich auch nicht interessiert hätte, waren sieben Seiten weiter eine andere ganzseitige Anzeige. Aufgegeben von der Anti-Rassismus-Aktion „Time‘s Up“. Die beklagte sich, dass es in der 87-köpfigen Hollywood Foreign Press Association „nicht ein einziges schwarzes Mitglied“ gibt.