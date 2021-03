Dieses Icardi-Foto entsetzt Europa und Südamerika

Pulverfass

Solch ein Foto ist jedoch in der heutigen Zeit ein Pulverfass. Nicht nur in Europa, auch in Südamerika. Auch Superstar Neymar soll ähnliche Fotos gepostet haben. Übrigens, das ist nicht der erste Eklat um Icardi in den sozialen Medien (auch seine Ehefrau Wanda (oben im Bild) inszeniert sich gerne auf Instagram).