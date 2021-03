Zeller Wasserrettung feiert 50-jähriges Jubiläum

Im Jahr 2020, das ganz im Zeichen der Pandemie stand, war auch für die Wasserrettung vieles anders. „Der Sommerbetrieb am See war mehr oder weniger gleich wie sonst, aber rundherum war vieles anders“, sagt Michael Kling. So waren keine Veranstaltungen abzusichern, aber die Retter halfen bei der Lebensmittel-Beschaffung, als Zell am See unter Quarantäne gestellt wurde. „Da muss man einfach flexibel sein. Im Einsatz kann ich es mir auch nicht aussuchen“, sagt Michael Kling.