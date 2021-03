Registrierungsmuffel haben weiter leichtes Spiel

Auch bei der Zahl jener Vermieter, die bereits ihre neuen Registrierungsnummern in ihrem Profil in Salzburg angegeben haben, hält sich der Konzern bedeckt. Nur so viel gibt die US-amerikanische Online-Plattform preis: „Airbnb setzt sich für faire, verhältnismäßige und bürgerfreundliche Heim-Teil-Regeln im Land Salzburg und in ganz Österreich ein.“