Bergretter: „Die Situation war schon kritisch“

Als Einsatzkräfte der Bergrettung Gmunden am Samstag nach einer Rettungsbergung zurückkehrten, fiel ihnen auf, dass sich ein großer Felsblock am Steilhang hinter ihrer Einsatzzentrale gelockert hatte. Ein herbeigerufener Geologe erkannte „Gefahr im Verzug“ und ordnete den sofortigen Aufbau eines Schutzwalls an.