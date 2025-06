Verlorenes Kennzeichen verriet flüchtigen Lenker

Die Verkehrspolizei wurde gegen 17.30 am Dienstagabend zu einem Unfall in Wels gerufen. An der Kreuzung der B 137 und der Römerstraße sei einer 20-Jährigen aus Krenglbach, die an der roten Ampel gehalten hatte, ein Pkw hinten aufs Auto aufgefahren. Eigentlich hätte sie mit dem 57-jährigen Unfallgegner ausgemacht, in die Römerstraße einzubiegen, um Daten auszutauschen.