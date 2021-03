Zwei Männer sind am Holzweg auf der Erfolgsspur

Styropor ersetzen

Und was hat’s mit Naturefloor auf sich? Roman Erler, der gemeinsam mit seinem Bruder die gleichnamige Holz-Fertighaus-Firma führt, ist ein Hansdampf in Sachen ökologischer Baustoffe. Bei Naturefloor dreht sich alles um Fußbodenaufbauten aus Holz und Lehm. „Statt Styropor“, sagt der 35-Jährige, für dessen Angebot die Investoren tief in die Tasche greifen müssten. „Die Investition in die Absackungsanlage ist kostenintensiv“, so der Innviertler.