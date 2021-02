Papst-Vertrauter positiv auf Coronavirus getestet

Kurz vor der geplanten Reise in den Irak wurde der päpstliche Botschafter in Bagdad, Erzbischof Mitja Leskovar, positiv auf das Coronavirus getestet. Der 51-jährige Nuntius bleibt in einem Land beim Besuch des Kirchenoberhauptes normalerweise dort ständig an dessen Seite. Stattdessen habe sich der Slowene außerhalb der Botschaft in Selbstisolation begeben.