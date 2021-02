Papst Franziskus erhielt zweite Corona-Impfdosis

Papst Franziskus hat am Mittwoch die zweite Dosis Impfstoff gegen das Coronavirus injiziert bekommen. Die erste Dosis hatte er am 13. Jänner erhalten. Die Impfung des Papstes erfolgte in der Aula Paolo VI. Schon vor Wochen hatte das Oberhaupt der katholischen Kirche betont, es sei eine „moralische Pflicht“, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen (siehe auch Video oben).