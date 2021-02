Aufregung um Bauprojekt

An den Betonklotz mitten im Herzen des Wulkatales haben sich die Anrainer in den vergangenen 30 Jahren gewöhnt. Doch nun wollen die Verantwortlichen eines Futtermittelkonzerns einen ähnliche Bau ganz in der Nähe errichten. Anrainer fürchten um die Lebensqualität in Pöttelsdorf. SP-Vizebürgermeisterin Eva Schachinger läuft gegen das geplante Monsterprojekt Sturm.