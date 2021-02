Wette läuft: Zehn Kilo Birnen für 34 Tore!

Jantscher: „Wir telefonieren regelmäßig, aber da ’Beichi’ jetzt in Salzburg wohnt, haben wir uns länger nicht mehr gesehen.“ Seit dem Vorjahr arbeitet ja Beichler, dem Experten eine große Trainerkarriere voraussagen, für Sturms heutigen Gegner, bildet in der Bullen-Akademie die Stars von morgen heran.



„Sind uns einig“

Seit dem Frühjahr läuft zwischen den Kumpels eine Torwette. Beichler erzielte in seiner Karriere 34 Bundesligatreffer für Sturm, Jantscher hält bei 26. „Er hat gemeint, dass ich seine 34 Tore nie im Leben erreiche“, erzählt Jantscher und lacht: „Der Wetteinsatz ist halt ein typischer Beichler. Falls ich gewinne, kauft er mir zehn Kilo Birnen. Als Obstbauer hab ich zwar selbst 3000 Birnen, aber was soll’s...“