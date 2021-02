185 Covid-Neuinfektionen

Mit einer 7-Tages-Inzidenz von 176,2 steigt die Infektionsrate in Salzburg - so wie auch im restlichen Österreich - an. Mit einem 7-Tages-Schnitt von 395,3 ist der Pongau der Bezirk mit den meisten Infektionen - 369 Infizierte gibt es dort. Im Spital befinden sich im Moment 69 Patienten, davon müssen 13 auf der Intensivstation betreut werden. Der Österreich-Schnitt liegt bei 154,2, wobei nur Tirol und Vorarlberg Werte unter hundert zu verzeichnen haben.