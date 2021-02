Loacker: „Für die Älteren leider nix mehr übrig“

Schwieriger Vergleich

So direkt lassen sich die Zahlen nur mit Vorsicht vergleichen. Zumindest sollte klar sein, dass die Hochrechnung auf Basis des E-Impfpasses beruht, der noch nicht in allen Ländern gleich ausgerollt ist. Und dass Impfungen nach dem Hauptwohnsitz eingetragen werden: Wenn also ein Arzt in Wien arbeitet und dort geimpft wird, aber in Niederösterreich wohnt, scheint er in der Statistik dennoch bei Niederösterreich auf.