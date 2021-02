Hartberg: Ein Duo für die großen Momente

„Wir haben seit meiner Rückkehr noch nicht so viel Zeit zusammen gehabt, Rajko war zuletzt ja angeschlagen“, so Deutschland-Heimkehrer Flo Flecker, „aber man kennt seine Qualitäten. Der Rajko kennt außerdem auch mich und meine Laufwege schon bestens, davon profitiere ich natürlich auch“, so Entscheider Flecker über Entscheider Rep. Spannend: Beim letzten Mal, als das dynamische Duo zusammen bei Hartberg dem LASK in Pasching gegenüberstand, war es auch entscheidend im Bild. Beim 3:3-Thriller 2018 traf Flecker im Doppelpack. Jeweils nach - no na - Rep-Assist. „Das war eines jener Spiele, die dir lange in Erinnerung bleiben“, will Flecker aber gleich Samstag für den nächsten großen Moment sorgen.