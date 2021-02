Acht neue Europaschutzgebiete für die Steiermark

Acht neue Europaschutzgebiete wurden in der Steiermark ausgerufen. Wie heißen diese?



Im Bezirk Murtal sind es der Plannerkessel, der Dieslingsee und die hintere Pölsenalm. In Bruck-Mürzzuschlag das Gebiet Breitenau-Lantsch, in Liezen der Mitterndorfer Biotopverbund und die Hochlagen des westlichen Ausseerlandes samt Dachsteinplateau. Im Bezirk Leibnitz heißen die neuen Europaschutzgebiete Wildoner Buchkogl und südsteirische Teichlandschaft.