US-Armee will stärkste Laserkanone der Welt bauen

Die US-Armee arbeitet an einer neuen Laserwaffe, die stärker als alles sein soll, was in diesem Bereich bis dato erfunden wurde. Während in den USA derzeit nur Laserwaffen im Kilowattbereich verfügbar sind, soll die neue Laserwaffe in den Terawattbereich vordringen. Damit wäre sie millionenfach stärker als vorhandene Technologien.