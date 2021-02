„Ich trete gerne auch nochmals an“

Mit gezielten Maßnahmen gehen wir die nächsten Schritte. Noch in Jahrzehnten sollen sich unsere nachfolgenden Generationen an die Zeit erinnern, als ein vierter See für St. Pölten geschaffen wurde. An jene Zeit, als der Grüngürtel im Westen der Stadt begonnen und der ehemalige Heeres-Übungsplatz in Völtendorf für die Bevölkerung als Erholungsgebiet entwickelt wurde. Man soll vom Ausbau der Radwege, dem grünen Promenadenring und vom neuen Sturm-19-Park sprechen. An die Zeit, in der wir Maßnahmen wie Wind- und Hochwasserschutz mit der Schaffung von Naherholungsgebieten verbunden haben. Beim Straßenverkehr drängen wir auf den Ausbau des Nahverkehrs im Zentralraum und eine zusätzliche Nachtzugverbindung nach Wien und zum Flughafen. Denn: Umweltpolitik bringt Lebensqualität, keine Lebensqualität ohne Umwelt!