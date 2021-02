Heidi Klum: Harsche Kritik für „GNTM“-Nackt-Walk

„Ich möchte gerne sehen, wie wohl ihr euch in eurer Haut fühlt“, erklärte Heidi Klum in der aktuellen Folge von „Germany‘s Next Topmodel“, die am Donnerstagabend auf ProSieben zu sehen war, ihren Nachwuchs-Models. Denn es koste „viel Überwindung, nackt über den Laufsteg zu gehen“. Nur in Schaum gehüllt, mit einem hautfarbenen Höschen und Nippelpickerln „bekleidet“ schickte die 47-Jährige ihre Kandidatinnen daraufhin über den Catwalk.