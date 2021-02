Heidi Klum lässt bei „GNTM“ die Hüllen fallen

Dass Heidi Klum kein Problem mit nackten Tatsachen hat, ist längst bekannt. In der aktuellen Folge von „Germany‘s Next Topmodel“ müssen aber auch ihre Kandidatinnen dran glauben und beim ersten Nackt-Walk in der Geschichte der Castingshow beweisen, dass sie auch ohne Hemd und Höschen eine gute Figur machen. Unterstützung bekommen die Model-Anwärterinnen dabei von der Model-Mama höchstselbst. Denn auch die 47-Jährige zeigt sich in der aktuellen Folge hüllenlos am Jury-Stuhl.