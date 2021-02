Jimi Blue Ochsenknecht wird zum ersten Mal Vater

Neben ein Foto von zwei Mickey-Maus-Rasseln in den Farben Babyblau und Babyrosa sowie einem positiven Schwangerschaftstest schrieb der „Wilde Kerle“-Darsteller: „Es ist alles noch sehr früh, aber wir sind mehr als glücklich. Yeliz geht es soweit so gut, nur die Übelkeit macht ihr sehr zu schaffen.“ Die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin hatte laut „Bang“ erst vor Kurzem in den sozialen Netzwerken bekannt gegeben, dass sie sich gerade nicht wohlfühle und damit Sorge bei vielen Fans ausgelöst. Nun ist jedoch klar, woher Yeliz’ Beschwerden stammen.