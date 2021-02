Ein neuer Höhepunkt in Paulis Achterbahnsaison

Eine Einschätzung, die ein Blick auf die Ergebnislisten bestätigt. Am 11. Dezember gewann Vonier einen FIS-Junior-RTL auf der Reiteralm, Anfang Jänner folgte zwei starke Leistungen bei FIS-„Riesen“ in St. Lambrecht. Danach: ein durchwachsenes Rennen nach dem anderen. „Klar, dass man da ins Grübeln kommt und das Selbstvertrauen nicht größer wird“, gesteht der 20-Jährige. „Das fehlende Selbstvertrauen hat sich besonders auf meine Leistungen im Super-G ausgewirkt.“ Jene Disziplin, in der Paul in der Vorsaison sechs Podestplätze bei FIS-Rennen holen und sich damit für die Aufnahme in den ÖSV-B-Kader empfehlen konnte.